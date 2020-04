Lutto a Gorizia, morto Frà Aurelio Blasotti

A seguito di complicanze derivanti anche dall’infezione del Covid-19, si è spento questa mattina padre Aurelio Blasotti, frate cappuccino del Convento di Gorizia. "Lo ricordiamo al Signore, riconoscenti per il bene fatto nei suoi diversi incarichi, in particolare a Gorizia alla Fraternità francescana e a tante persone che hanno trovato in lui ascolto, conforto, aiuto spirituale. Alla comunità francescana la vicinanza della Chiesa di Gorizia", comunica la Diocesi isontina.

Fra Aurelio era nato a Gemona nel giugno 1948. Attratto dalla figura dei Cappuccini di Castelmonte, entrò in seminario a Thiene e poi a Verona. Nel settembre 1964 fu ammesso al Noviziato a Bassano del Grappa. Il 19 settembre 1965 emise la professione temporanea nelle mani del Maestro Lucchesio e successivamente seguì a Udine il Liceo classico e a Venezia gli studi filosofici e religiosi. Dopo avere ricevuto nella città della laguna gli Ordini minori dalle mani dell’allora patriarca e futuro Papa Albino Luciani, il 4 ottobre 1971 pronunciò a Castelmonte la professione perpetua nelle mani di padre Flavio Carraro. Nel 1972 ricevette il diaconato dalle mani del Patriarca Luciani e il 25 agosto 1973 il presbiterato dalle mani dall’arcivescovo di Udine Alfredo Battisti nella chiesa di Campo Lessi a Gemona.

Fu quindi vicedirettore del Seminario serafico di Verona (1973) e vicedirettore del seminario (1975) a Udine. Nel 1980 ottenne la licenza in teologia morale summa cum laude presso l’università Alfonsiana a Roma con una tesi su “Celebrare con i giovani la festa della comunione”. Nel settembre 1980 divenne vicario e predicatore e quindi Guardiano nel santuario di Castelmonte e direttore del bollettino del santuario. Nel 1996 fu nominato Guardiano della comunità dei cappuccini di via Ronchi a Udine e nel 1997 Guardiano nella “Fraternità di più intensa preghiera” ad Asolo. Guardiano a Pordenone nel 2002, nel 2005 venne trasferito a Gorizia con l’incarico di assistente regionale dell’Ofs Friuli. Nella chiesa di Santa Maria Assunta ha accolto in questi anni tutti coloro che si sono voluti accostare al sacramento della Riconciliazione.

A Frà Aurelio è dedicato anche il ricordo del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Aveva contratto il virus in marzo, probabilmente non in città, ed era stato ricoverato in terapia intensiva a Gorizia, ma da un po' di giorni sembrava avesse superato la fase più critica e il Lunedì dell'Angelo lo avevano addirittura estubato e portato nell'Ospedale di Palmanova perché le sue condizioni apparivano migliorate, nonostante i problemi cardiaci che lo affliggevano da tempo", riferisce Ziberna.

"Una crisi improvvisa se l'è portato via. Frà Aurelio era molto conosciuto in città per la sua grande generosità d'animo e, come viene ricordato dall'Arcidiocesi, per il bene fatto nei suoi diversi incarichi. Voglio portare un saluto a quest'uomo buono da parte di tutta la città. Ho telefonato al priore dei frati Cappuccini per esprimere la vicinanza della comunità a tutti i frati del convento che rappresentano per Gorizia un riferimento irrinunciabile", spiega il sindaco.

"Se non ci fosse stata questa triste notizia avrei voluto dedicare il mio messaggio di stasera a una splendida notizia giuntami stamani: tutti i componenti di una famiglia, genitori e due figlie, colpita dal virus, sono guariti e sono finalmente usciti dal tunnel che per oltre due settimane li ha tenuti in comprensibile apprensione. Sono sempre stato loro vicino in questo periodo e quando mi hanno riferito della guarigione mi sono emozionato con loro perché nulla è scontato con questo virus e quando qualcuno ne esce è davvero qualcosa che tocca il cuore. Infine chiudo con un'ulteriore buona notizia: anche oggi nessun nuovo contagio a Gorizia. Un abbraccio alla comunità dei frati Cappuccini, uno alla famiglia uscita dalla quarantena e uno grande a tutti voi", conclude Ziberna.