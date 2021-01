Lutto a Pordenone per la morte di Dante Vivan, a un passo dal suo settantanovesimo compleanno.



"Proprio oggi doveva mancare il principale testimone della storia del comunismo a Torre, un tempo il quartiere pordenonese “rosso” ed operaio per antonomasia – ricorda il presidente di Legacoopsociali nel Friuli Venezia Giulia Gian Luigi Bettoli -, nel giorno in cui si celebra il centenario della nascita, a Livorno, di quel Partito che, nato come “Sezione dell’Internazionale Comunista”, era abituale nominare con la maiuscola, come si addiceva a chi sentiva di rappresentare in Italia il principale partito mondiale dei lavoratori".



Dante Vivan, come il fratello maggiore, "è stato comunista fin da ragazzo - prosegue Bettoli -, tanto da intraprendere il lavoro di funzionario, prima della Federazione Giovanile Comunista e poi del Pci. Impegnandosi senza risparmio, suscitava l’ammirata emulazione da parte dei più giovani, anche con vere e proprie gare competitive. Un racconto al suo riguardo, che sfiora la leggenda urbana, narrava di come una notte lui da solo da un lato, ed un’intera squadra di attacchini dall’altra, si fossero cimentati in una gara di affissioni (ovviamente abusive: la libertà di espressione non ha prezzo!) lungo i due corsi: ovviamente, completato il suo lato, i compagni se lo videro ritornare indietro dall’altro; e si può stare certi che i “suoi” manifesti fossero quelli affissi con maggiore diligenza, dato che Dante era un perfezionista, perfino un esteta della propaganda".



"Per anni, fuori dalle maggiori fabbriche o dalle scuole medie superiori con i volantini - continua il ricordo -, nelle strade con la sua Fiat 500 gialla coronata dall’altoparlante, o nei comizi in quartieri e paesi, Dante Vivan è stato la principale voce del Pci pordenonese. Tutto era però, escluso che un progandista acritico. Se Vivan è stata la personificazione del Pci berlingueriano, in un rigore politico che non ha mai ceduto a forme di ottuso settarismo, lo è stato anche nel senso di un ascetismo e di una dirittura morale rara. Come dimostrò ad esempio nel 1972, quando avrebbe dovuto subentrare in Consiglio Regionale ad Alvise Coghetto, candidato alla Camera dei Deputati, ed egli invece – all’epoca vicesegretario provinciale, carica che lo destinava ad un’inesorabile carriera politica – non solo rinunciò all’elezione, ma poco dopo si dimise da funzionario, per iniziare a lavorare come insegnante e come videogiornalista".Scelta che non ne diminuì l’impegno militante, che sarebbe continuato anche tramite i réportages per Tele Capodistria, una testimonianza importantissima delle lotte sociali in Friuli, e non solo (nell’autunno del 1977, fu uno dei pochi operatori della stampa ammessi al raduno del movimento a Bologna).Fu consigliere comunale dal 1970 al 1983. Per un quinquennio fu il presidente della Circoscrizione di Torre, prendendo il testimone dopo i due mandati dell’indipendente aclista Vincenzo Milanese, "perché il Pci degli anni ’70 era il partito che, nei quartieri della periferia operaia, come Torre e Borgomeduna, era stato capace di lavorare politicamente insieme con la sinistra cristiana delle Acli, fino a presentarne gli esponenti nelle liste, con posizioni di primo piano - spiega Bettoli -".Al momento dello scioglimento del Pci, nel 1990, "la sua sofferenza fosse acuita dallo scoppio della prima “guerra del Golfo”, che lo portò a rompere con la maggioranza del partito e – dopo l’astensione del Pci sulla partecipazione alla guerra – ad aderire a Rifondazione Comunista. Perché Vivan era antropologicamente un comunista italiano, nel senso del “partito nuovo” di Togliatti: sempre dalla parte dei lavoratori, sempre proiettato in politiche unitarie con le altre forze progressiste, inesorabilmente per la pace".La sua ultima iniziativa politica fu la candidatura a sindaco per Rifondazione Comunista nel 1993 conclusasi, dopo l’elezione, con le dimissioni per fare posto ad un candidato più giovane, riservandosi il lavoro nella sua Torre."Un uomo di altri tempi, un esempio - conclude Bettoli -. La cui storia dovrà essere doverosamente ricostruita con calma e metodo. Oggi mi limito, con queste poche righe, ad alcuni ricordi di quello che per me, come per tante/i altre/i coetanee/i, è stato un maestro".