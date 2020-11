Lutto a Raveo per la morte di Giuseppe Bonanni

Lutto a Raveo per la morte improvvisa di un uomo molto conosciuto e stimato, Giuseppe Bonanni, detto Beppino Di Catan dal soprannome della sua famiglia. Settantasei anni, lascia nel dolore la sorella e tre nipoti, uno dei quali vive in paese. È stato lui a trovarlo senza vita, questa mattina, nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: per il pensionato non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, sopraggiunto per un malore. Bonanni, muratore e agricoltore, ha sempre vissuto a Raveo. Vicinanza alla famiglia in questo momento di lutto è stata espressa dal sindaco di Raveo, Daniele Ariis, a nome di tutta l’amministrazione comunale di Raveo: “lo ricordiamo come persona generosa e grande lavoratore” ha detto il primo cittadino a Telefriuli.