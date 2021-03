Lutto a Ronchi, morto Livio Calligaris

Un grave lutto ha colpito il mondo imprenditoriale di Ronchi dei Legionari. E' spirato nelle scorse ore, dopo alcuni giorni di ricovero per problemi non legati al Covid, Livio Calligaris, storico titolare della Calligaris srl.

Nato il 15 gennaio 1933, discendente da una famiglia di fabbri, ha realizzato diverse opere, tra cui il lampadario in ferro battuto per la sala consiliare del palazzo municipale. Iniziò a lavorare per la ditta Krenter poi diventata Detroit, producendo componentistica per frigoriferi, refrigerazione e poi scambiatori di calore costruiti con macchinari spesso progettati e adattati da lui.

La Calligaris nacque come ditta individuale negli anni '60, prima azienda del settore nel nostro territorio. Aveva sede in via Mazzini e produceva i primi componenti per il settore della refrigerazione e del condizionamento, animata da sempre dalla passione per il proprio lavoro, l’innovazione e l'attenzione per la qualità del prodotto: una passione che ha portato fin da subito a pensare e realizzare prodotti su misura, prodotti speciali e soluzioni innovativi.

Qualche decennio più tardi l'azienda si è trasferita nella zona artigianale, in una zona logisticamente strategica. Attualmente l’azienda continua la sua attività producendo scambiatori sia per l’Italia, sia per l’estero. Negli anni Livio Calligaris ha contribuito alla fondazione di diverse aziende, tra cui la Roen Est.

Ha dato sempre lavoro alla gente della zona e non ha mai voluto spostarsi da Ronchi dei Legionari proprio perchè credeva nella forza e nelle potenzialità di questo territorio. Attualmente la Calligaris srl ha 35 dipendenti e l'ultimo lavoro fatto da Livio, ricordando l'antico mestiere di fabbro, è stato un Cristo in ferro battuto.

Ed è proprio nel nome della passione, l'impegno e l'amore per il proprio territorio, che, a fine 2020, ha donato un terreno di 1.500 metri quadrati all'amministrazione comunale.

Il terreno, un tempo adibito alla coltivazione della vite ma abbandonato ormai da anni, si trova lungo via Roma, non lontano dal parco Excelsior e sarà qui, come da volontà del donatore, che sorgerà un parcheggio da 30 posti auto, accessibile dalla stessa via Roma e dotato di un collegamento pedonale con piazza Oberdan. Livio Calligaris lascia la moglie Nadia, le figlie Annapaola e Clara, il genero Federico e i nipoti. La data del funerale non è ancora stata fissata.