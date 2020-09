Lutto a San Leonardo, morto un bimbo di cinque anni

Lutto nel piccolo paese di San Leonardo, nelle Valli del Natisone, per la morte di Michael, un bambino di soli cinque anni. Il suo cuore ha smesso di battere dopo che, coraggiosamente, stretto all'abbraccio dei suoi genitori, è stato vinto da una malattia incurabile che lo aveva colpito 12 mesi prima.

"Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore", dice a Telefriuli il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro. "Non ci sono parole in momenti come questi. La comunità è vicina ai parenti di Michael. Non faremo mancare il nostro affetto".

La popolazione di San Leonardo adesso attende di poter dare l'ultimo saluto al suo piccolo angelo, nella giornata di giovedì, alle 15.30, nella chiesa del paese. Domani sera la recita del Santo Rosario a suffragio, alle 20, nella chiesa del sacro Cuore, a Merso di sopra.