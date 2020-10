Lutto a Sappada, muore ex consigliere

Lutto a Sappada per la morte con Covid di un ex consigliere comunale del paese. L'uomo, architetto, 59 anni, era già affetto da un grave male. A dare l'annuncio della sua scomparsa, con un post su Facebook, è stato lo stesso sindaco Manuel Piller Hoffer, facendo le condoglianze ai parenti, in questo momento di dolore.

La comunità, duramente colpita dalla nuova ondata del Covid-19, nel frattempo resta in attesa degli esiti dei tamponi.

"Al momento - spiega a Telefriuli il sindaco Hoffer -, non ci sono novità sostanziali rispetto alla situazione di ieri. La comunicazione ai singoli residenti, rispetto alla positività o alla negatività ai test effettuati in questi giorni a tappeto su tutta la popolazione, sarà fatta ai diretti interessati tramite il nuovo sistema di invio degli esiti tramite SMS disposto dall'Azienda Sanitaria in caso di negatività o con chiamata dell'operatore se positivi".