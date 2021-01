Lutto a Sesto al Reghena, morto il comandante della Polizia locale

Stroncato da un infarto il comandante della Polizia locale di Sesto al Reghena. Carlo Orlando, 59 anni, viveva da solo nella sua abitazione di Ramuscello.

A dare l'allarme sono stati questa mattina, intorno alle 9.30, i vicini di casa. Lo hanno visto dalla finestra, fermo immobile su una poltrona, e hanno capito che stava male.

Hanno sfondato il vetro con l'ascia per cercare di aiutarlo. In quel momento sono arrivati i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento che hanno avviato la rianimazione. Inutili purtroppo i soccorsi, anche del personale sanitario. Sul posto i colleghi, in lutto, e i Carabinieri di Cordovado. È giunto anche il medico legale per la constatazione del decesso.