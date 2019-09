Lutto a Udine, morto Giuseppe Feruglio

Tragedia nella prima serata di ieri, intorno alle 21.30, a Udine. Giuseppe Feruglio, titolare dell'omonimo negozio in via Aquileia, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Soccorso tempestivamente dal personale medico, purtroppo è deceduto, con ogni probabilità a causa di un arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine. È successo all'interno del suo negozio. L'uomo lascia la compagna e un fratello. Avrebbe compiuto 65 anni nei primi giorni di ottobre. Lutto a Udine, proprio nel giorno dell'inaugurazione di Friuli Doc.