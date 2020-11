Lutto a Udine, è morto il re della pizza Pierino

Lutto a Udine per l'improvvisa scomparsa di Pietro Di Martino, conosciuto da tutti come Pierino. Solo ieri mattina il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, gli aveva conferito il Sigillo della Città, quale storico gestore di locali. Questa sera la terribile notizia: il re della pizza si è spento, stroncato da un infarto poco dopo le 18, mentre si trovava con il figlio nel ristorante di via Gorizia. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione.

Nato a Tramonti, suggestivo borgo nella vallata dei Monti Lattari (Salerno), il 4 novembre 1948, Di Martino era arrivato in Friuli nel 1970. Dopo una breve esperienza a Palmanova, si era trasferito a Udine; è nel capoluogo che, insieme ai fratelli, aveva dato vita prima a un locale in via Aquileia, poi nella zona della Stazione ferroviaria e, dal 1972, in piazzale Cella.

La pizzeria-ristorante ‘Pierino’ diventa presto molto frequentata da amministratori pubblici, professionisti, sportivi, volti noti dello spettacolo e soprattutto da tanti cittadini al punto che, dal 20 marzo 1981, decise di trasferirsi in una struttura più grande, in via Baldasseria Bassa, facendo di 'Pierino' uno dei locali 'di culto' della città a cavallo tra anni '80 e '90.

L’attività professionale resiste nella zona sud della città per ben 33 anni, offrendo, nel tempo, occupazione a decine di lavoratori. ‘Pierino’, per diverse generazioni di udinesi, ha costituito un riferimento immediato ogni volta che si parlava della 'vera' pizza, dietro la quale si celava la maestria di una sapiente preparazione e anche la storia e la cultura di un piatto che costituisce una delle eccellenze italiane più famose nel mondo.

Di Martino amava ancora profondamente il suo lavoro e, dopo aver gestito un esercizio in viale Volontari della Libertà, ora aiutava il figlio Maurizio, che ha seguito le orme paterne, aprendo, a inizio marzo 2019, il locale In Chiavris.