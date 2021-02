Lutto a Udine, morta Franca Maieron

Si è spenta, a 73 anni, Franca Maieron. Commercialista, curatrice fallimentare, era stata la prima donna coordinatrice della Protezione civile di Udine. Era entrata come volontaria nei primi anni 2000 e si era subito messa a disposizione, partecipando a moltissimi interventi, tra i quali la missione per il terremoto in Abruzzo nel 2009.

"Senza mai arretrare di un passo, sempre pronta a dire 'presente' quando si trattava di aiutare. A lei il nostro ricordo e la gratitudine di tutta la grande famiglia della Protezione civile regionale", scrive in un tweet il vicepresidente Riccardo Riccardi.

"Ho appreso la terribile notizia della scomparsa della dottoressa Franca Maieron e sono vicino in questo momento di profondo dolore ai suoi familiari", scrive il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell che, da sindaco di Udine, l'aveva accolta come nuova coordinatrice del gruppo cittadino. "Per numerosi anni ho avuto il privilegio di conoscere la sua dedizione, competenza e impegno come responsabile dei volontari della Protezione Civile di Udine. È una perdita gravissima".

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, a cominciare dai consiglieri Alessandro Venanzi, Cinzia Del Torre ed Enrico Pizza, assessori proprio durante il suo 'mandato' alla guida della Protezione civile cittadina. "Sei stata un punto di riferimento della Protezione civile udinese per molto tempo. Hai sempre lavorato a testa bassa, senza mai chiedere nulla in cambio. Molti di noi ti piangono oggi Franca. Che la terra ti sia lieve", scrive Venanzi.

"Ci siamo conosciuti grazie alla Protezione civile e siamo rimasti amici nella vita. Grazie di tutto cara 'zia Franca', lasci molte persone in lacrime... e tra quelle anch'io", scrive Pizza.

Profondo cordoglio anche dal Consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Andrea Cunta.