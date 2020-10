Lutto a Udine, morto Gabriele Damiani

E’ mancato, vittima del Covid, l’avvocato Gabriele Damiani. Da una quindicina di giorni era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore e questa mattina è arrivata la triste notizia della sua morte.

Damiani, fratello del noto giornalista e critico d’arte Licio e padre di Giorgio, ex amministratore unico di Fvg Strade, era molto conosciuto in città per aver ricoperto incarichi in ambito amministrativo, tra i quali la direzione dell’Aussa Corno e dell’Amga. Esponente della Democrazia Cristiana, aveva fatto parte delle Giunte comunali di Udine guidate da Candolini e da Bressani.