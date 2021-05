Lutto a Varmo, malore fatale per un ex cantoniere

Lutto a Varmo per l'improvvisa morte di Giorgio Rodaro, 71 anni. Amato e benvoluto in paese, Rodaro aveva lavorato per moltissimi anni come cantoniere su tutto il territorio della ex provincia di Udine.

Nato e cresciuto nella borgata di Canussio, a Varmo, è stato colpito da un improvviso malore questa mattina intorno alle 8. A trovarlo, a quell'ora, è stato un parente che ha chiamato subito aiuto, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare se non constatare il decesso da parte del medico.

Vicino in questo momento di dolore a tutta la famiglia Rodaro l'amministrazione comunale di Varmo, retta dal sindaco Fausto Prampero. La notizia della scomparsa di Rodaro si è diffusa questa mattina in paese, quando il parroco ha suonato le campane a lutto.