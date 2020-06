Lutto per l'improvvisa scomparsa di Giovanni Pauletig

Lutto per l'improvvisa scomparsa del perito Giovanni Pauletig, 74 anni, ex amministratore comunale di Cividale del Friuli. L'uomo si è sentito male questa mattina negli uffici di Confartigianato Udine, di cui era uno storico collaboratore, dove si era recato per collaborare alla stesura dei protocolli anti Covid-19.

Immediatamente soccorso dopo il malore, è deceduto all'interno degli uffici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine che hanno informato i familiari.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Cividale e tutto il mondo di Confartigianato. Stimato e conosciuto professionista, Pauletig aveva fatto parte della Giunta Vuga. Cordoglio è stato espresso dal presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti, che si stringe alla famiglia.