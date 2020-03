Lutto per la morte dell'architetto Vittorio Gregotti

E' morto questa mattina a Milano l'architetto Vittorio Gregotti. Aveva 92 anni ed era ricoverato per una polmonite da Coronavirus. A darne notizia è stato su Facebook Stefano Boeri, il presidente della Triennale. "Se ne va, in queste ore cupe, un Maestro dell’architettura internazionale; un saggista, critico, docente, editorialista, polemista, uomo delle istituzioni, che - restando sempre e prima di tutto un architetto - ha fatto la storia della nostra cultura. Concependo l’architettura come una prospettiva: sull’intero mondo e sull’intera vita. Che grande tristezza", ha scritto Boeri.

Gregotti, nato a Novara nel 1927, era legato anche al Friuli. Tra i suoi tanti progetti internazionali che spaziano, solo per citarne alcuni, dalla risistemazione di Potsdamer Platz a Berlino, al Teatro degli Arcimboldi a Milano fino al Gran Teatro Nazionale di Pechino, infatti, porta la sua firma anche il Terminal Nord di Udine.

Sua l'idea della riqualificazione dell’ex area delle acciaierie Bertoli, che nel 2008 si è concretizzata con l'inaugurazione del parco commerciale.