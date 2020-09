Lutto per la morte di don Secondo Miconi

Si è spento sabato 26 settembre alla soglia dei 96 anni monsignor Secondo Miconi. Era stato a lungo parroco di Magnano in Riviera.

Nato il 24 ottobre 1924 a Zompitta di Reana del Rojale, monsignor Miconi ha rivestito per oltre 35 anni il ruolo di parroco a Magnano in Riviera, il cui comune insignì don Secondo della cittadinanza onoraria nel 2007, anno in cui lasciò la guida della Parrocchia magnanese.

I primi anni di sacerdozio li visse a Basaldella – dal 1949 al 1952 – poi ad Attimis, come cooperatore e vicario parrocchiale dal 1952 al 1961. Fu poi trasferito a Forgaria come parroco, dove rimase per dieci anni, prima del lungo capitolo magnanese. L’anno scorso monsignor Miconi aveva festeggiato il ragguardevole traguardo dei 70 anni di sacerdozio, essendo stato ordinato nel 1949.

Le esequie saranno celebrate a Zompitta, paese natale del compianto sacerdote e dove lo stesso sarà tumulato, martedì 29 settembre alle 15.30. La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo monsignor Mazzocato.