Lutto per la morte di Giacomo Borruso

Lutto, a Trieste, per la morte del professor Giacomo Borruso. Aveva 83 anni. Professore emerito, aveva ricoperto numerosi incarichi, non solo in ambito accademico. Era stato docente di Economia dei Trasporti, Preside della Facoltà di Economia e Commercio e di Architettura dell’Università di Trieste, di cui era stato anche Magnifico Rettore per due mandati (dal 1990 al 1997).

Era stato presidente dell’Associazione Triestexpo, di Act – Trieste, di Trieste Trasporti, dell’Aeroporto Fvg, di Interporto, di Sic - Sistemi Interportuali Trieste e membro del Cda di Cassa di Risparmio Trieste – Unicredit del loyd Adriatico – Allianz.

Il dolore di tutto il Consiglio regionale per la scomparsa di Giacomo Borruso è stato espresso dal presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, che ha ricordato la sua intensa attività accademica e istituzionale. "Di lui, uomo delle istituzioni, voglio sottolineare - ha aggiunto il presidente dell'Aula - anche l'impegno per una Carta dei doveri che tenesse conto delle nostre responsabilità nel campo dell'ambiente. Alla sua famiglia vadano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio regionale".