Lutto per la morte di padre Ernesto Tomè

Si è spento ieri sera, a 90 anni, padre Ernesto Tomé, che aveva dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo. Nato nel 1929 a Maniago, era sempre rimasto molto legato al suo Friuli anche se la sua missione lo aveva portato spesso molto lontano. Per oltre 40 anni, infatti, aveva vissuto in Burundi, diventato la sua seconda patria.

Da inizio aprile, a causa delle sue condizioni di salute, già critiche, era ospite della casa dei Saveriani di Parma, duramente colpita dal Coronavirus. Diversi, purtroppo, i missionari ospiti della struttura che hanno perso la vita proprio a causa del Covid-19.

Sacerdote, missionario, medico (di corpi e anime) e poeta come lo descrive Giuliana Vittoria Fantuz nel suo libro, padre Ernesto era stato ordinato Presbitero proprio a Parma nel 1963. Dopo un anno di servizio come animatore missionario, nel 1966 era partito per la prima volta per il Burundi, dove era rimasto fino al 1974, per poi fare ritorno in Africa nel 1977 dove, con vari incarichi e in diverse missioni, era stato impegnato fino al 2013. Rientrato in Italia, aveva lavorato nell’animazione missionaria a Taranto e, nel 2016, era passato alla casa dei Saveriani di Udine.