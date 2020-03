Lutto per la morte di Riccardo Fioretti

Lutto nel mondo della cooperazione pordenonese: domenica 15 marzo è mancato Riccardo Fioretti, storico direttore, per 28 anni, di Confcooperative Pordenone. Malato da tempo, Fioretti avrebbe compiuto 73 anni in aprile. Lascia la moglie Gabriella, i figli Marco e Maura, la sorella e i nipoti.

Figlio di Orlando (primo direttore di Confcooperative della Destra Tagliamento alla fondazione nel 1951), Fioretti ha ricoperto lo stesso incarico dal 1980 al 2008. Poi ne era stato segretario generale dal 2009 al 2012, proseguendo anche dopo la pensione la sua attività all'interno dell'organismo come membro del Consiglio Provinciale fino al 2016, mentre attualmente era revisore dei conti. Fra i vari incarichi che ha ricoperto nel mondo cooperativo ed economico quello di consigliere nazionale di Confcooperative, membro di giunta della Camera di Commercio di Pordenone e presidente del Consorzio Sistema Agriexport Friuli Italia.

"Una vita - ha ricordato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli insieme al direttore Marco Bagnariol - al servizio dei valori cooperativistici, sempre con grande impegno e dedizione. L’Unione è stata la sua "casa" lavorativa, visto che durante il suo mandato ha rafforzato la struttura nelle grandi sfide a cavallo tra i due secoli. Una figura di riferimento per tutte le nostre cooperative, anche dopo essere andato in pensione. A tutti i parenti – in particolare al figlio Marco, che lavora in Confcooperative Pordenone - il nostro profondo cordoglio".