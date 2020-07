Macchina a fuoco nel posteggio di una fabbrica

Allarme questa mattina, intorno alle 7.30, in via Vittorio Veneto, a Manzano, per un'alta colonna di fumo che si è levata improvvisamente vicino a una fabbrica. Diverse persone hanno chiamato il 112 pensando che stesse andando a fuoco il capannone di un'azienda. Dal Comando centrale dei Vigili del Fuoco di Udine è stata inviata immediatamente un'autobotte, a supporto della prima partenza dei pompieri. Il mezzo è poi subito rientrato quando i primi accertamenti hanno escluso il coinvolgimento dell'impianto produttivo.

Ad andare a fuoco, probabilmente per cause di natura elettrica, una vettura che era posteggiata in un park adiacente la fabbrica. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme sono state domate dai pompieri.