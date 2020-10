Maestra positiva alla Garzoni, due classi in quarantena

Un'insegnante della primaria Luigi Garzoni di Udine è risultata positiva al Covid-19. Il contagio è emerso nel pomeriggio e i referenti della scuola primaria di via Dante, afferente all'Istituto Comprensivo 2 di Udine, hanno immediatamente contattato i genitori delle due classi miste in cui insegna la docente per comunicare l'isolamento preventivo dei figli. Si tratta di circa una quarantina di bambini che frequentano le due classi miste montessoriane, la B1 e la B2.

Gli alunni potranno tornare in aula solamente dopo essersi sottoposti a ulteriori tamponi o test rapidi che ne certifichino la negatività al Coronavirus.

Nelle prossime ore, come già accaduto negli altri istituti, sarà anche avviata la sanificazione degli spazi (le cosiddette bolle) utilizzate dalla docente. La maestra, in base ai risultati dei test e al suo stato di salute, potrà tornare ad insegnare fra un periodo minimo di 10 giorni.