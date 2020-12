Maestra positiva alla scuola dell'infanzia di Talmassons

Sono 27 i bambini che saranno resteranno a casa fino al 14 dicembre prossimo, a Talmassons, a seguito della positività al Covid riscontrata in una maestra. A comunicarlo alla popolazione è il sindaco Fabrizio Pitton.

"In questi ultimi giorni, alcuni parametri sanitari riguardanti la nostra Regione stanno migliorando, ma altri, al contrario, presentano dati ancora allarmanti che ci spingono a fare maggiore attenzione e a comportarci con grande responsabilità", dice il primo cittadino. "Anche nel nostro Comune, il numero di casi positivi oscilla tra cifre importanti e si attesta, ad oggi, a quota 21 (tra i quali una persona in ospedale). Le persone in quarantena sono 22".

"Anche nella scuola per l’infanzia è stata attivata una quarantena preventiva nei confronti di una classe fino al 14 dicembre, a causa di una positività all’interno del corpo docente. La maestra si è subito posta in isolamento domiciliare e non mostra particolari sintomi. Le aree all’interno della struttura sono state immediatamente sanificate utilizzando anche la strumentazione in dotazione all’Amministrazione Comunale".

"Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale della scuola e i genitori, che, insieme, hanno dimostrato quanto sia fondamentale, in questo periodo, la collaborazione e la condivisione di responsabilità tra Istituzioni e famiglie".

"Grazie a questo, infatti, i nostri bambini possono trovare nella scuola non solo un passaggio importante per la propria crescita e il proprio sviluppo personale, ma anche un momento per comprendere la propria dimensione affettiva e relazionale verso il prossimo".