Una classe delle scuole elementari di Magnano in Riviera è da questa mattina in quarantena, dopo la positività al Covid riscontrata in un'insegnante.

Sono 13 i bambini della primaria che saranno sottoposti a tampone. L’istituto è stato oggetto di un sopraluogo da parte del Dipartimento di prevenzione, che ha fornito tutte le prescrizioni per poter proseguire l'attività didattica in sicurezza.