Maestro di yoga sfida il karma, rubando le monetine dai carrelli

La ricerca del karma e dell’equilibrio interiore può passare anche attraverso una monetina. È questo il singolare metodo escogitato da un appassionato di yoga che, dopo le meditazioni dello spirito, cerca sollievo per il proprio stomaco, rubando le monetine dei carrelli della spesa approfittando della distrazione dei clienti del supermercato.

Ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aurisina, impegnati unitamente alla Stazione di Basovizza in un controllo di retrovalico, non manca la giusta concentrazione, scoprendo che l’uomo è ricercato per un provvedimento di cattura.

Il soggetto, un cittadino romeno di 68 anni, deve scontare un mese e 28 giorni di reclusone per furto aggravato. E’ così che la pattuglia della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo associa al carcere del Coroneo di Trieste, dove avrà quasi due mesi per riflettere e ristabilire il giusto equilibrio e karma.