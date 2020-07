Mai così pochi incidenti in dieci anni

Mai così pochi incidenti stradali negli ultimi dieci anni in Italia e il Friuli Venezia Giulia è fra le regioni più virtuose, al quarto posto per percentuale di riduzione dei sinistri alle spalle di Lazio, Sardegna e Toscana. I dati sono dell’Istat e sono contenuti nel report annuale degli incidenti stradali in Italia.

Nel 2019, nel nostro Paese sono stati 172.183 con un numero di morti (3.173) inferiore di 161 unità rispetto al 2018. In Friuli Venezia Giulia, negli ultimi dieci anni c’è stata una riduzione molto forte del numero di vittime: -30,1%. Riduzioni maggiori sono state registrate, appunto, solo in Lazio (-34,4%), Sardegna (-33,0%) e Toscana (-31,7%).