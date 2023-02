Mail Libero e Virgilio, ok ai ristori

Dopo il lungo disservizio, le mail di Libero e Virgilio hanno ripreso a funzionare a partire dal 26 gennaio. Il gestore comunica che rimane attivo, per tutti coloro che ne avessero necessità, il numero verde 800 591 829, potenziato in questi giorni a causa del fisiologico aumento di chiamate.

“Con il pieno ritorno alla normalità, si conferma l’intenzione di fornire un ristoro all’utenza coinvolta nel disservizio, con modalità diverse a seconda dei servizi sottoscritti. Le tipologie di ristoro saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso messaggi recapitati alle caselle e-mail di tutti i nostri utenti”, si legge ancora nella comunicazione. “A conclusione della vicenda, rinnoviamo le scuse ai nostri utenti e confermiamo che la nostra priorità è stata, dal primo giorno del disservizio, quella di tutelare l’integrità dei dati dei milioni di italiani che da anni sono nostri utenti. Il nostro bene più prezioso”.

La notizia dei ristori viene accolta con favore da Consumatori Attivi. “Un altro grandissimo traguardo al cui raggiungimento anche noi, con Consumerismo, abbiamo dato il nostro contributo”, dichiara l'associazione, in prima linea accanto agli utenti rimasti per giorni senza posta elettronica e servizi collegati. “Attendiamo di capire come, ma è già un primo grande passo che rivela anche la serietà di Italiaonline".

"ontrariamente a quanto affermano, però, ci risulta che molti utenti non vedano ancora ripristinata la piena funzionalità della loro casella e le mail dal 23 gennaio alla data di riattivazione non siano presenti nel profilo, non avendo per altro i destinatari, in molti casi, ricevuto messaggi di mancata ricezione”, conclude l'associazione, che continuerà a monitorare la situazione.