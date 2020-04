Majano, fuoristrada si ribalta sulla fiancata

Incidente nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, in Comune di Majano, vicino alla trattoria Da Gardo; per cause in corso di accertamento il conducente di un piccolo fuoristrada ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, finendo su una fiancata.

Per fortuna per il conducente non ci sono state conseguenze sanitarie serie. A dare supporto il comandante dei Carabinieri della Stazione di Majano, il Maresciallo Silvano Michielin. L'incidente ha coinvolto un fuoristrada che è rimasto danneggiato.