Majano, l’incrocio ha i giorni contati

Uno dei punti più pericolosi della viabilità di Majano ha i giorni contati. L’incrocio sulla strada regionale 463, al centro di un lungo rettilineo, cederà presto il posto a una rotatoria.

Il Comune di Majano ha infatti avviato la procedura amministrativa che, dopo l’adozione del progetto di fattibilità tecnico economica e della variante urbanistica (con imposizione dei vincoli propedeutici agli espropri), prevede entro fine mese il passaggio in Consiglio comunale per l’approvazione della variante stessa.

Una volta completati gli espropri tutto passerà in mano a FvgStrade, alla quale spetterà gara d’appalto ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo approvato dal Municipio.

Si tratta di un intervento da oltre un milione e 200mila euro atteso da tempo, perché permetterà finalmente a chi proviene dal centro di Majano e dalla frazione di Susans di attraversare o immettersi sull’arteria molto trafficata in piena sicurezza. Sulla regionale transitano ogni giorno centinaia di trasporti pesanti e l’incrocio è stato nel corso degli anni luogo di incidenti anche molto gravi.

Uno dei problemi da superare è stato il poco spazio a disposizione tanto che gli espropri necessari per far posto alla rotatoria hanno inciso non poco sul costo complessivo. D’altro canto, era indispensabile, come ci ha spiegato l’architetto Paolo Sartori, capo dell’Ufficio tecnico del comune, realizzare una rotatoria tale da consentire il passaggio di trasporti eccezionali e per questo motivo il manufatto avrà un diametro di 36 metri.

“Con la realizzazione di questa rotatoria - spiega Raffaella Paladin, sindaco di Majano - potremo finalmente garantire il transito in sicurezza per gli abitanti di Susans visto il passaggio continuo di mezzi pesanti e otterremo anche una riduzione delle velocità di transito. Entro aprile o al più tardi maggio, dopo aver completato le pratiche legate agli espropri e alle occupazioni temporanee, che coinvolgono una decina di soggetti privati, contiamo di consegnare a FvgStrade il progetto definitivo”.