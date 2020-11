Majano: malore fatale mentre va in bicicletta

Un uomo è morto nel pomeriggio in seguito a una caduta dalla bicicletta, mentre percorreva via Udine, a Majano. A causare la perdita di equilibrio con tutta probabilità un malore.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e che hanno chiamato il 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza.

Inutili purtroppo i soccorsi. Per l'uomo, classe 1952, da poco trasferitosi a Majano, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Per tutti i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Majano.