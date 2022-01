Majano, minacce di morte a Fedriga

Nuove minacce ai danni del Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Questa volta la grande scritta intimidatoria, in vernice nera, è comparsa a Majano, sul muro esterno dell'ex supermercato lungo la regionale 463. La frase, che si riferisce al governatore come 'traditore della Lega e del Friuli', si conclude con una minaccia di morte.

Coop Alleanza 3.0, in una nota, esprime profonda solidarietà al Presidente Fedriga fatto oggetto di minacce da parte di ignoti. "Si tratta di un atto grave e ingiustificabile che la Cooperativa condanna fortemente. Coop Alleanza 3.0 sta provvedendo a proprie spese alla rimozione della scritta che si ritiene lesiva della dignità della persona e contraria ai principi democratici".

"In democrazia, infatti, le contrapposizioni si svolgono legittimamente nelle sedi a ciò destinate e mai devono degenerare in minacce e violenza. Si tratta di atti contrari ai princìpi di solidarietà, democrazia e cooperazione propri della Cooperativa e di qualsiasi società civile e vanno fortemente condannati. Alla luce dell’accaduto la Cooperativa sta inoltre valutando tutte le ulteriori azioni opportune", conclude la nota.

“Basta odio, basta violenza. Le scritte sui muri del supermercato a Tiveriacco di Majano con minacce al governatore Fedriga sono inaccettabili e segnalano che si è oltrepassato ogni limite", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.

"Non è più pensabile tollerare questi toni. È necessario ritornare a un clima più sereno e di dialettica senza oltrepassare i limiti. La buona gestione della pandemia dell’amministrazione Fedriga è sotto gli occhi di tutti. Decisioni difficili sono state prese nell’interesse dei cittadini regionali che lo hanno premiato con un gradimento dell’85%. Gli estremisti non devono essere giustificati ne spalleggiati da nessuno. Solidarietà a Fedriga senza se e senza ma", conclude Dreosto.

"La nostra piena solidarietà al presidente Massimiliano Fedriga dopo la spregevole minaccia apparsa su un edificio, a Tiveriacco di Majano". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, che aggiunge: "E' riprovevole e vergognoso il pesante clima d'odio che certe azioni vili vorrebbero alimentare fra la popolazione. Come Lega condanniamo senza appello ogni forma di violenza, minaccia e intimidazione e rivendichiamo con enorme orgoglio l'eccellente lavoro svolto dall'amministrazione Fedriga a favore della salute pubblica, del lavoro e della crescita economica".

"L'auspicio - conclude Bordin - è che le Forze dell'ordine possano giungere quanto prima a individuare chi è responsabile di tale vile attacco e l'appello che rivolgiamo, a chiunque sa o ha visto qualcosa, è di segnalarlo alle autorità".

“Massima solidarietà e vicinanza al presidente Fedriga”: a esprimerle è il capogruppo Giuseppe Nicoli a nome dell’intero gruppo consiliare regionale di Forza Italia, in riferimento “alla minaccia contenuta in una scritta apparsa su un edificio a Tivariacco di Majano”.

“Condanniamo l’ennesimo atto violento e intimidatorio nei confronti delle istituzioni – continua Nicoli - in un clima d’odio che da troppo tempo pervade la nostra società e che va arginato al più presto”.

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime solidarietà al Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per le minacce nei suoi confronti apparse a Majano. “Ancora una volta ci troviamo di fronte a un inquietante episodio di violenza e intimidazione. Ma non ci stancheremo mai di ribadire come questo modo di agire sia vile e inaccettabile in un Paese civile e democratico”.