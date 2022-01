Majano, perde il controllo della Panda

Incidente nella tarda serata di ieri, lungo la regionale 463, a Majano, all'incrocio che si trova all'altezza del ristorante "Da Gardo". Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, rimanendo comunque all'interno delle due corsie.

Dopo l'allarme, la Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, proveniente dall'ospedale di San Daniele del Friuli. I sanitari hanno soccorso il conducente che ha riportato diverse contusioni e lesioni, fortunatamente non gravi. Non è, infatti, in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza e a supporto del personale sanitario.