Majano, riaperta al traffico la rotatoria

È stata riaperta completamente al traffico la nuova rotatoria in comune di Majano, all’incrocio tra la SR 463 e la SRUD 46. Lo annuncia Friuli Venezia Giulia Strade.



L’intervento, che ha messo in sicurezza e riorganizzato l’incrocio sulla S.R. 463, deve essere ancora completato con diverse opere come la realizzazione di un’area a parcheggio e di alcune aiuole. Tuttavia la nuova rotatoria è stata riaperta completamente al traffico anche sulle vie Rino Snaidero e Cimano che, fino ad oggi, non erano ancora transitabili.



La nuova rotatoria, del diametro di 36 metri, è dotata di marciapiedi, fatta eccezione per il solo tratto per Susans posto sul ciglio destro di via Cimano, protetti dal traffico veicolare da aiuole verdi della larghezza di 1 metro. Contestualmente all’intervento viario, è stato anche rifatto il nuovo assetto del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante caditoie poste lungo il ciglio della strada e nuovi collettori di smaltimento.