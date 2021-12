Mala del Brenta, anche una pordenonese nella banda dei mestrini

C'è anche una pordenonese di 32 anni, domiciliata in provincia di Padova e già nota alle Forze dell'ordine per alcuni precedenti legati al traffico di stupefacenti, tra i 39 arrestati ieri nel corso di un blitz dei Carabinieri del Ros, che ha coinvolto Venezia e altre città italiane, e appartenente alla 'banda dei mestrini'. Gli arrestati sono tutti ex componenti della Banda del Brenta che, con metodi mafiosi, cercavano di ricostruire l'ex gruppo criminale e di riprendere gli 'affari'. Il gruppo era attivo da una decina di anni, ricostituitosi gradualmente man mano che venivano scarcerati gli ex componenti condannati.



In tutto l'operazione ha coinvolto un'ottantina di persone, accusate di traffico di droga, rapina ed estorsioni.