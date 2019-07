Malaria a Pordenone, 60enne sotto terapia

Un caso di malaria si è verificato nel Friuli Occidentale. A contrarre la malattia un 60enne residente in provincia appena tornato da un paese dell’Africa. All’uomo, che già nel corso del viaggio aveva manifestato sintomi quali febbre alta, la malaria era già stata diagnostica da un ospedale locale, dove era stata anche iniziata la terapia.

Al rientro a Pordenone si è subito rivolto al Santa Maria degli Angeli, dove le analisi hanno avvalorato la diagnosi. “Venerdì abbiamo avuto conferma si trattasse di malaria – spiega Massimo Crapis responsabile dell'Unità malattie infettive dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale –, abbiamo cambiato la terapia in corso, utilizzando i farmaci standard delle linee guida interazioni, rispetto al farmaco adottato in Africa. La terapia è stata eseguita con un alto dosaggio, per tre giorni, e l’uomo sta già meglio”.

Il problema è che il 60enne si era recato in Africa senza la dovuta profilassi. “E’ assolutamente importante che venga fatta prima di affrontare viaggi nei Paesi a rischio – rimarca Crapis – perché la possibilità di contrarre la malaria è altissima. L’uomo in questione non l’aveva fatta per paura degli effetti collaterali della profilassi, ma in realtà esporsi la rischio della malattia è molto più pericoloso. Se non diagnosticata in tempo – conclude l’infettivologo – la malaria può essere mortale. E, in ogni caso, può dare problemi di anemia, riduzione delle piastrine e danni ai reni”.

Ogni anni, nel Pordenonese sono una ventina i casi di malaria, soprattutto d’estate perché si viaggia di più, sempre di importazione dopo visite in Paesi a rischio. Nessun allarme per eventuali contagi: la malattia in Italia non può trasmettersi da uomo a uomo perché manca il vettore, ovvero la zanzara anofele che può portare il parassita.