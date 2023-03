Malato di giorno, buttafuori di notte: arrestato

Malato di giorno, buttafuori di notte e, alla fine, arrestato dai Carabinieri per scontare ai domiciliari una condanna a un anno di reclusione: è la vicenda di un ex dipendente pubblico di Trieste, bloccato dai Carabinieri di Villa Opicina per una condanna decisa nei suoi riguardi nel 2016 Un per truffa aggravata.

Secondo l’accusa, quando era un dipendente pubblico, l’uomo si fingeva malato di giorno (e quindi non andava a lavorare), ma di notte faceva il buttafuori in un locale pubblico del capoluogo giuliano.