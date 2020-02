Malfunzionamento del riscaldamento, tre anziani in ospedale

Tre persone anziane sono state accolte al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tolmezzo questa mattina, intorno alle 11, dopo l'allarme scattato nella loro abitazione per quello che pare essere un malfunzionamento del sistema di riscaldamento. A dare l'allarme è stata una giovane parente che, al risveglio, ha notato nei pensionati uno stato di lieve malore.

Da qui l'allarme e la chiamata al 112. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo hanno raggiunto immediatamente l'abitazione insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e ai Carabinieri della Compagnia del capoluogo carnico.

È stato accertato in un secondo momento che le tre persone anziane non erano state intossicate da gas monossido ma che comunque nella dimora si era verificata un'effettiva formazione di monossido anche se localizzata una sola stanza. Nessuno è in pericolo di vita; l'accesso al pronto soccorso è stato effettuato in maniera prudenziale.