Malfunzionamento della caldaia, due intossicati

Due persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio questa notte, intorno all'una e mezza, in un alloggio per vacanze di Lignano Pineta. È successo in via Capinera. Coinvolta una famiglia di turisti tedeschi. A dare l'allarme sono stati loro stessi, dopo aver accusato un malore. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza. Quattro le persone presenti nell'appartamento. Due di queste, marito e moglie, sono state trasportate precauzionalmente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latisana.

È stata riscontrata da parte dei pompieri la presenza di monossido all'interno dell'appartamento. Il problema sarebbe nato da un cattivo funzionamento della caldaia. Le altre due persone ospiti (i genitori) non avrebbero invece manifestato alcun tipo di problema. I due turisti trasportati al nosocomio non sarebbero in condizioni preoccupanti. A mettere in sicurezza l'appartamento i Vigili del Fuoco.