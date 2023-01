Malnutrita e senza forze, salvata una giovane donna

Una giovane donna è stata salvata in casa, a Trieste, grazie alla sinergia tra Servizi sociali e Polizia locale.

Nei giorni scorsi, le assistenti sociali del Comune, preoccupate del fatto che una loro giovane assistita fosse irreperibile da prima delle festività natalizie, l'hanno raggiunta nella sua abitazione per una visita. Spesso, purtroppo, il periodo delle feste accentua situazioni di disagio.

Non ottenendo alcuna risposta e preoccupate per il peggio, hanno contattato il Nucleo contrasto violenza stalking e abusi della Municipale con cui da sempre esiste un rapporto di proficua collaborazione. Dopo una veloce valutazione, hanno attivato i colleghi del Nucleo Interventi Speciali e del Nucleo di Polizia Giudiziaria che, accertato che non ci fosse altro modo di accedere all’appartamento, hanno chiamato i Vigili del Fuoco, con l’autoscala, e un'ambulanza.

Grazie ai pompieri, operatori di polizia e sanitari sono riusciti a entrare nell'abitazione: la donna, fortunatamente, era ancora viva, ma in un grave stato di malnutrizione e in cattive condizioni generali di salute, motivo per cui è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cattinara per le cure del caso.

La pronta capacità d'intervento ha consentito, ancora una volta, d'intercettare una situazione di grave disagio, che avrebbe potuto avere esiti nefasti, e di assicurare l’adeguata assistenza e le cure necessarie a una cittadina in difficoltà.