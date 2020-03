Malore al lavoro, il collega lo trova senza vita

Colpito da un malore fatale, è morto nelle prime ore di oggi un uomo di 60 anni di Azzano Decimo. Dipendente di una ditta per la distribuzione dei giornali, è stato trovato senza vita da un collega di lavoro intorno alle 4.30 di questa mattina all'interno di un contenitore utilizzato per lo stoccaggio del materiale cartaceo, a Campoformido.

Probabilmente si è sentito mentre stava lavorando e non è riuscito a chiedere aiuto. Immediata la chiamata al 112 da parte del collega ma per il 60enne non c'era più nulla da fare, se non decretarne il decesso. È stato informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Udine che ha disposto la rimozione del corpo, composto poi in obitorio.