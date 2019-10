Malore al settimo mese di gravidanza, grave la mamma. Morta la neonata

Una giovane mamma di poco meno di 30 anni di età, in stato di gravidanza, al settimo mese, è stata colpita da un malore che le ha causato un arresto cardiaco, a Fontanafredda.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 11 ottobre. La donna, che non pare soffrisse di alcun tipo di patologia, è stata assistita prima dai parenti e poi trasportata d'urgenza in ospedale a Pordenone con l'eliambulanza. Qui è stato eseguito un parto cesareo d'emergenza, ma la bambina non è sopravissuta ed è morta questa mattina al Burlo di Trieste dove era stata trasportata. La mamma, gravissima, è stata trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine.