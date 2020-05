Malore al tabacchino, muore dopo due giorni

Non ce l'ha fatta ed è morto dopo due giorni di agonia, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'uomo che era stato colto da grave malore mentre si trovava all'interno del tabacchino di via Umberto Primo, a Fagagna. Era successo venerdì mattina. L'uomo, 67 anni, noto professionista di Fagagna, era stato a tempestivamente soccorso grazie alla presenza di un'infermiera, presente casualmente in quel momento, che aveva utilizzato il defibrillatore del presidio comunale.

Era stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni critiche. La Centrale Sores di Palmanova aveva guidato le manovre rianimatorie al telefono fino all'arrivo dell'ambulanza. Purtroppo le sue condizioni si sono poi aggravate nelle ultime 48 ore e l'uomo è deceduto. Sul posto era intervenuta anche la Polizia Locale. Lutto in paese per la perdita di questo stimato professionista.