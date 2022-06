Malore al timone, muore nelle acque della Laguna di Grado

Tragedia nelle acque della Laguna tra Grado e Marano Lagunare. Alle 19 circa, un’imbarcazione è andata a impattare contro una briccola che delimita il canale navigabile vicino all’isola di Sant’Andrea.

Nell’urto, il piccolo natante si è rovesciato, facendo cadere in mare i due uomini che si trovavano a bordo, Mauro Lorenzo, 71enne di Latisana, e un suo amico.

Immediati i soccorsi gestiti dai Vigili del fuoco di Cervignano, intervenuti con l’elicottero e un gommone, ma per il 71enne in quel momento al timone della barca, non c’è stato nulla da fare. L’amico, invece, è stato recuperato e trasportato all’ospedale per le cure del caso. Un malore la causa alla base dell’incidente.

Lutto a Latisana, e in tutta la Basa Friulana, per la scomparsa di Mauro Lorenzo, noto per la sua rivendita di apparecchiature elettroniche e navali e per aver contribuito negli anni alla crescita di Aprilia Marittima.