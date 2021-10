Nella tarda mattinata, la squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Sacile è intervenuta per una fuoriuscita autonoma in prossimità della rotonda di via Galoppat, a Cecchini di Pasiano.

L'anziano automobilista ha accusato un malore e ha perso il controllo della propria auto, che si è scontrata contro un muretto di cemento. I sanitari, giunti con ambulanza ed elicottero, hanno soccorso l'uomo mentre i pompieri mettevano in sicurezza la vettura e la scena. Sul posto anche i Carabinieri di Prata.