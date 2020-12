Malore al volante, sbanda e muore

Accosta l'auto perché si sente male. Poi si accascia sul volante e muore. È successo nel primo pomeriggio a Terzo di Aquileia, lungo l'ex provinciale. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto la vettura uscire di strada.

È scattata la chiamata al 112 e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione.

Per il conducente, un uomo di 55 anni di Trieste, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova (Stazione di Aquileia).