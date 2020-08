Malore al volante, si schianta contro il muro di una casa

Colto da un malore, un pensionato residente nel capoluogo carnico, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e si è schiantato contro il muro del una abitazione. È successo nella mattinata a Tolmezzo. L'impatto è stato importante ed è scattata subito una chiama di aiuto al Nue 112.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha stabilizzato l'anziano (un uomo di 70 anni) per poi portato d'urgenza in ospedale. È grave.

È accaduto in via Paluzza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per messa in sicurezza del mezzo e a fattivo supporto del personale medico. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.