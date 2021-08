Malore all'esterno dell'azienda, muore un artigiano

Un uomo di 62 anni, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di un infarto che l'ha colto mentre si trovava all'esterno della sua falegnameria, a Sedegliano. A dare l'allarme, chiamando il Nue 112, una persona che ha raggiunto la falegnameria trovandolo esanime a terra.

Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati dal personale medico inviato della Sores: per l'artigiano è stato dichiarato il decesso. La salma è stata poi affidata, in serata, ai parenti per la celebrazione del funerale, dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.