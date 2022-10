Malore alla guida a Collalto di Tarcento

Un uomo di poco meno di 40 anni è stato soccorso nel pomeriggio a Collalto di Tarcento. Mentre era alla guida di un mezzo di lavoro è stato colto da un malore. Ha accostato ed è riuscito a chiamare aiuto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento, giunta in 4 minuti. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Soccorsi anche per un 80enne, trovato in un campo, a San Pier d'Isonzo, in stato confusionale, presumibilmente a causa di un malore. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato subito l'autolettiga che poi lo ha trasportato, in condizioni serie, all'ospedale di Monfalcone.