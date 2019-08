Malore alla guida del camion, finisce fuori strada

Colpito da un malore, perdere il controllo del camion che sta guidando, all'altezza di Bagni di Lusnizza, nel comune di Malborghetto Balbruna. È successo intorno alle 14.30. Il conducente del mezzo è stato assistito dal personale medico di un'ambulanza che poi lo ha affidato alla equipe medica dell'elicottero sanitario. Quindi il volo all'ospedale di Udine.

L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto per tutti gli accertamenti e per la viabilità i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tarvisio. Per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale i vigili del fuoco.

Il camion, uscendo dalla carreggiata, ha abbattuto prima due pali, poi una recensione e, quindi, è finito nel giardino di un'abitazione privata. Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno.