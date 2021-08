Infarto alla guida per una persona che stava percorrendo la tangenziale, a Reana del Rojale, nel primo pomeriggio. Immediata la richiesta di aiuto con una chiamata al 112 non appena la vettura ha accostato in maniera anomala a bordo strada.

La Sores ha inviato in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Poi il trasporto d'urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Le condizioni del conducente sono preoccupanti.