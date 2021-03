Malore fatale per un sub nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, nel tratto antistante la Pineta di Barcola, a Trieste. L'uomo, un triestino di 32 anni, era in compagnia della moglie quando ha perso conoscenza. È stato portato a riva. Inutile la rianimazione eseguita dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova: l'uomo è deceduto.

Sul posto la Capitaneria di Porto di Trieste e i Carabinieri di Miramare.