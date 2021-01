Malore durante la passeggiata, intervento nelle Valli del Natisone

Si è svolto nella tarda mattinata un intervento di soccorso nella Valli del Natisone, in località Puller, a Pulfero. Un uomo classe 1960 della zona ha avuto un malore per affaticamento durante una passeggiata con il figlio nei boschi.

L'elisoccorso era momentaneamente impegnato e così i tecnici della stazione del Soccorso alpino di Udine si sono attivati con due squadre di terra, una partita dal basso e una dall'alto, percorrendo circa 400 metri di dislivello (in salita), dopo averne individuato la posizione sul sentiero. L'uomo è poi stato recuperato dell'elisoccorso e condotto in ospedale in ambulanza a Udine per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.